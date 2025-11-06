Trex legte Quartalsergebnis vor

Trex hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 285,4 Millionen USD gegenüber 233,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at