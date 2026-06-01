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01.06.2026 06:31:29
Trijal Industries legte Quartalsergebnis vor
Trijal Industries hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 INR. Im Vorjahresviertel hatte Trijal Industries 0,380 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 339,4 Millionen INR gegenüber 140,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,540 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,290 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1031,64 Prozent auf 1,59 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 140,87 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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