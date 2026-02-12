TRINET GROUP INC Q4 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for TRINET GROUP INC (TNET):

Earnings: -$1 million in Q4 vs. -$23 million in the same period last year. EPS: -$0.01 in Q4 vs. -$0.46 in the same period last year. Excluding items, TRINET GROUP INC reported adjusted earnings of $21 million or $0.46 per share for the period.

Revenue: $1.248 billion in Q4 vs. $1.277 billion in the same period last year.