Triumph Gold hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Triumph Gold ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at