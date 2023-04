Trotz Tesla-Optimismus: Cathie Wood trennt sich von Tesla-Aktien - Investment in Coinbase und Block

• Cathie Wood ist in Bezug auf Tesla so "optimistisch wie nie zuvor"• Cathie Wood verkauft Tesla-Aktien im Wert von rund 26 Millionen US-Dollar• Coinbase- und Block-Investitionen werden aufgestockt

Cathie Woods Liebeserklärung an Tesla

Noch im Januar verkündete Starinvestorin Cathie Wood ihren unerschütterten Glauben an Elon Musk und das Unternehmen um den Milliardär - Tesla. Wie sie laut Wall Street Online in einem Webinar erklärte, sei Wood der Meinung, dass sich Teslas Kurs in den nächsten fünf Jahren verfünffachen werde. Damit wäre eine Tesla-Aktie im Jahr 2028 etwa 645 US-Dollar wert. Derzeit beläuft sich der Aktien-Kurs des US-amerikanischen Unternehmens auf rund 192,58 US-Dollar (Schlusskurs vom 04.04.2023). "Wir sind so optimistisch in Bezug auf Tesla wie nie zuvor", erklärt Wood. Gründe für ihre Aussage sei der stetig wachsende Markt für Elektrofahrzeuge. Innerhalb der nächsten fünf Jahre sollen ihr zufolge weltweit 60 Millionen E-Autos verkauft werden, also etwa zwölf Millionen Autos pro Jahr. Im Jahr 2021 haben Elektrohersteller weltweit rund 6,7 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft.

Außerdem werde sich Tesla Wood nach als äußerst wettbewerbsfähig erweisen. "Tesla wird bei der Preisgestaltung sehr aggressiv sein", so Wood in dem Webinar. Ein Umstand, den sich der Elektroautohersteller auch leisten könne. "Tesla hat die niedrigste Kostenstruktur und ist innovativ", argumentierte sie weiter. Daher müssten andere Hersteller dem Preisdruck folgen, "aber es wird ihnen aus Sicht der Marge aus Rentabilitätssicht ziemlich deutlich schaden", erklärt die Investorin.

Darum schmeißt Woods Tesla Aktien aus dem Depot

Wie nun jedoch die Plattform Investors berichtet, veräußerte Wood in der vorletzten März-Woche zwei Tage in Folge lang eine bedeutende Menge an Tesla-Aktien. Insgesamt verkaufte die Investoren 139.642 Aktien der Elektrofahrzeug-Größe mit einem Wert von etwa 26,84 Millionen US-Dollar. Und dass, obwohl es derzeit nicht schlecht um Tesla steht. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs des Unternehmens um rund 56 Prozent gesteigert (Stand: 04.04.2023) und es scheint, dass die Turbulenzen im Zusammenhang mit Elon Musk nunmehr in den Hintergrund rücken. Die jüngsten Zahlen der chinesischen Banken deuten zudem darauf hin, dass die Rabattaktionen von Tesla in China von Erfolg gekrönt waren, so Börse-Online. Warum also die Veräußerung der Tesla-Wertpapiere? Einige Experten gehen laut Börse Online davon aus, dass Wood den Anstieg nutzte, um die Papiere vor den wichtigen Quartalszahlen am 18. April aus den Portfolios zu werfen, denn diese könnten vor allem bei einem enttäuschenden Ausblick zu einem Abverkauf führen.

Cathie Wood kauft Coinbase- und Block-Aktien zu

Doch bei den Depot-Veränderungen bleibt es nicht bei den Tesla-Abverkäufen. Wie Coindesk berichtet, stockt Wood ihren Fonds zur gleichen Zeit auch mit Coinbase- und Block-Aktien auf. Nachdem Block aufgrund eines Berichts des Investment-Research-Unternehmen Hindenburg Research abgestürzt waren, erwarb die Fondsmanagerin Coinbase-Aktien im Wert von 18,1 Millionen US-Dollar sowie Coinbase-Aktien im Wert von 12,6 Millionen US-Dollar. Beide Aktien waren in der gleichen Woche aufgrund von negativen Nachrichten zweistellig ins Minus gerutscht.

Der Krypto-Markt ist für Wood jedoch kein unbekanntes Terrain. Erst kürzlich setzte die Fondsmanagerin einen neuen Krypto-Fonds auf. Dafür sammelte sie insgesamt 16 Millionen US-Dollar ein. Außerdem erhöhte Wood bereits kurz zuvor ihr Coinbase-Investment, als sie ihrem Fonds weitere 119.429 Aktien der weltgrößten Kryptobörse hinzufügte.

Redaktion finanzen.at