True gewährte Anlegern Blick in die Bücher

True präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,23 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,84 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at