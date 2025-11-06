True hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

True gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 THB gegenüber -0,020 THB im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,23 Milliarden THB – eine Minderung von 7,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 50,84 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at