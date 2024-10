Trump am Ort des Attentats: Sind stärker als je zuvor

WASHINGTON/BUTLER (dpa-AFX) - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist knapp drei Monate nach dem Attentat auf ihn an den Ort des Geschehens zurückgekehrt. Er habe eine einfache Botschaft, sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung vor Tausenden Anhängern in Butler im Bundesstaat Pennsylvania. "Unsere Bewegung (...) ist stärker, stolzer, geeinter, entschlossener und dem Sieg näher als je zuvor."

Durch "die Fügung des Schicksals und Gottes Gnade" habe der Schütze sein Ziel verfehlt, sagte der 78-Jährige. "Er konnte unsere Bewegung nicht aufhalten, unseren Geist nicht brechen und unsere eiserne Entschlossenheit, Amerika vor den Übeln der Armut, des Hasses und der Zerstörung zu bewahren, nicht erschüttern."

Trump will nach den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November wieder ins Weiße Haus einziehen. Ein Attentäter hatte Mitte Juli bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler auf den Ex-Präsidenten geschossen. Ein Besucher starb, zwei weitere wurden verletzt. Trump wurde von einer Kugel am rechten Ohr verletzt. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet./trö/DP/ngu