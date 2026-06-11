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11.06.2026 19:43:38
Trump bläst angekündigte Iran-Angriffe ab
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die für diesen Abend angekündigten schweren Angriffe auf den Iran abgesagt. Der Republikaner begründete das auf der Plattform Truth Social mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten./rin/DP/men
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