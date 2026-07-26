Fines Aktie
WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005
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26.07.2026 03:07:19
Trump threatens EU with tariff probe over Google, tech fines
US President Donald Trump has said he will initiate a tariff investigation against the EU in response to fines against US tech companies. He cited the latest case that Google lost on Thursday, as well as others.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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