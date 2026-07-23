Saudi Aktie

Saudi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062

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23.07.2026 15:40:06

Trump throws controversial US-Saudi Arabia nuclear pact into doubt

Also in today’s newsletter, where is the US keeping $13bn of Venezuela’s oil money?Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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