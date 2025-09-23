23.09.2025 21:30:38

Trump: Ukraine kann ihr Gebiet mit Verbündeten zurückerobern

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Ukraine ist nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump in der Lage, mithilfe westlicher Verbündeter ihr Staatsgebiet vom russischen Aggressor zurückzuerobern. Mit Zeit, Geduld und finanzieller Unterstützung insbesondere der Nato seien die ursprünglichen Grenzen zum Zeitpunkt, als der Krieg begonnen hatte, eine "Option", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social./fsp/DP/men

