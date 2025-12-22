Class Aktie
WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11
|
23.12.2025 00:27:38
Trump unveils new class of warship named after himself
The president said the new "Trump class" Navy vessels will be the largest in the history of the US.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!