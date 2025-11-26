26.11.2025 21:04:38

Trump: Werde Südafrika nicht zu G20-Gipfel in USA einladen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Teilnahme Südafrikas am G20-Gipfel 2026 in den USA verhindern. Der Republikaner schrieb auf der Plattform Truth Social, auf seine Anweisung hin werde Südafrika keine Einladung erhalten./rin/fsp/DP/he

