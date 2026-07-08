Trump will Handel mit Spanien einstellen

ANKARA (dpa-AFX) - US-Präsident Trump will allen Handel mit Spanien beenden. Auf einer Pressekonferenz beim Nato-Gipfel in Ankara sagte Trump: "Ich will mit ihnen keinen Handel mehr treiben." Trump zeigte sich - wie schon beim Nato-Gipfel im vergangenen Jahr - grundsätzlich über den Kurs von Nato-Partner Spanien verärgert.

"Spanien ist ein furchtbarer Partner in der Nato. Sie nehmen nicht teil, sie zahlen nicht", sagte Trump. "Beende allen Handel mit ihnen." Bei der Pressekonferenz war auch US-Finanzminister Scott Bessent anwesend. Konkrete Ankündigungen, wie ein solcher Schritt in die Tat umgesetzt werden soll, machte er nicht.

Trumps Vorhaben dürfte nicht leicht umzusetzen sein, da Spanien Mitglied der Europäischen Union und des europäischen Binnenmarktes ist. In Handelsfragen haben die Mitgliedsländer ihre Kompetenzen weitgehend an die EU-Kommission in Brüssel abgegeben, die für die Mitgliedsstaaten spricht und verhandelt./rfsp/aha/DP/jha