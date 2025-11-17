Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
17.11.2025 16:55:20
Trump-Xi talks buy time not trust over trade dispute
Donald Trump pledged to cut tariffs, boost US energy exports to China and secure access to rare earths. But with scant details, the long-awaited summit was more show than substance, with little relief for global trade.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
