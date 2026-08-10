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10.08.2026 06:31:29
TS TECH: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TS TECH ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TS TECH die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,70 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TS TECH ein EPS von 4,93 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TS TECH im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 112,85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 102,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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