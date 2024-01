Tschechien verlängert Grenzkontrollen zur Slowakei

PRAG/BRATISLAVA (dpa-AFX) - Tschechien verlängert seine vorübergehenden Grenzkontrollen zur Slowakei um knapp einen Monat bis zum 2. Februar. Das gab Innenminister Vit Rakusan nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch in Prag bekannt. Mit der Maßnahme will Tschechien irreguläre Migration und Schleuserkriminalität bekämpfen. Beide Länder gehören dem Schengen-Raum an, in dem eigentlich passfreies Reisen möglich sein soll.

Seit dem Beginn der Kontrollen Anfang Oktober seien bereits mehr als 680 000 Personen überprüft worden, sagte Rakusan. Mehr als 1100 Menschen seien an der Grenze zurückgewiesen worden. Weitere mehr als 120 Personen seien im Rahmen eines Rücknahmeabkommens an die Slowakei überstellt worden. Wegen mutmaßlicher Schleuserkriminalität seien bisher 58 Menschen festgenommen worden.

Die Slowakei will ihre Grenzkontrollen zu Ungarn indes auslaufen lassen. Sie wurden zuletzt bis zum 22. Januar verlängert. Eine weitere Verlängerung sei derzeit nicht notwendig, weil die Lage "relativ ruhig und stabil" sei, sagte Innenminister Matus Sutaj Estok am Mittwoch in einem TV-Interview. Er erwarte allerdings, dass ab dem Frühjahr wieder "größere Probleme" entstehen könnten. Dann könne auch die Slowakei erneut Grenzkontrollen einführen./hei/ct/DP/he