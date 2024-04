TSMC rechnet dank starker Nachfrage mit höheren Einnahmen - Aktie dennoch leichter

In den drei Monaten bis Ende Juni dürfte der Umsatz auf 19,6 bis 20,4 Milliarden US-Dollar steigen (18,4 bis 19,2 Mrd Euro), teilte der wichtigste Chiphersteller des Grafikkarten-Spezialisten NVIDIA und des iPhone-Herstellers Apple am Donnerstag in Hsinchu mit. Damit würde TSMC die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertreffen. Im Vorquartal hatte der Samsung-Konkurrent knapp 18,9 Milliarden Dollar Erlös erzielt - rund 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, aber knapp 4 Prozent weniger als im Schlussquartal 2023.

Die starke Nachfrage nach modernen 3- und 5-Nanometer-Chips dürfte dabei die Schwäche bei Smartphone-Chips ausgleichen, sagte Finanzchef Wendell Huang laut Mitteilung. Seit Monaten leidet das Geschäft mit Smartphone- und Laptopchips. Apple etwa kämpfte mit Gegenwind bei seiner jüngsten iPhone-Generation, insbesondere in China, dem weltgrössten Mobilfunkmarkt.

An der NYSE geht es für die TSMC-Aktie am Donnerstag vorbörslich zeitweise um 2,48 Prozent nach unten auf 135,58 US-Dollar.

HSINCHU (dpa-AFX)