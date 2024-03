TSMC-Aktie steigt auf Allzeithoch - KI-Rally beflügelt

• TSMC-Aktie auf neuem Rekordhoch• Weg für Rückkehr unter die Top 10 geebnet• KI-Boom treibt die Kurse

Im Handel in Taiwan ging es für die TSMC-Aktie am Montag um 5,22 Prozent auf 725,00 Taiwan-Dollar nach oben. Damit markierte der Anteilsschein ein neues Allzeithoch.

Weg zurück in die Top 10?/h2>

Allein in diesem Jahr legte die TSMC-Aktie bereits um 22,26 Prozent zu, auf Sicht der letzten zwölf Monate summiert sich das Plus sogar auf fast 40 Prozent. Taiwan Semiconductor kommt damit auf einen aktuellen Börsenwert von umgerechnet 597 Milliarden US-Dollar, wie Bloomberg betont - damit seien die Taiwanesen auf gutem Weg, wieder unter die zehn wertvollsten Chiphersteller der Welt aufzusteigen.

Chip-Boom und KI-Hoffnungen

Getragen wird der Anteilsschein von der starken Nachfrage nach Halbleitern weltweit, die insbesondere durch den KI-Boom gestützt wird. Konkurrenten wie der Börsenriese NVIDIA haben die positive Marktstimmung durch starke Quartalszahlen zuletzt zusätzlich befeuert.

TSMC ist einer der Hauptlieferanten für Apple und NVIDIA und profitiert daher vom KI-Boom überproportional. Auch TSMC hatte zuletzt überzeugende Geschäftszahlen im Gepäck, die Geschäftsführung hatte im Rahmen der Bilanzveröffentlichung Zuversicht gezeigt: "Unser Geschäft hat die Talsohle erreicht und wir rechnen für 2024 mit einem gesunden Wachstum", so Konzernchef C. C. Wei auf einer Pressekonferenz am Firmenstandort in Hsinchu. Dafür wollen die Taiwaner viel Geld in die Hand nehmen: Im Bestfall seien Investitionen von bis zu 32 Milliarden US-Dollar geplant, so der Manager weiter.



