Tsudakoma präsentierte Quartalsergebnisse

Tsudakoma präsentierte in der am 13.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 29,22 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -45,840 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,17 Prozent auf 6,94 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at