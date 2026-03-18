tsukuruba: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

tsukuruba äußerte sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,34 JPY gegenüber 0,760 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 2,56 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at