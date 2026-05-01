TTM Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TTM Technologies stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 846,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 648,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at