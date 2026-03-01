|
01.03.2026 21:14:39
Türkischer Präsident Erdogan bedauert Tod Chameneis
ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach der Tötung des iranischen Staatschefs Ali Chamenei sein Beileid bekundet. Er bedauere den Tod Chameneis aufgrund der Angriffe am Samstag und spreche dem iranischen Volk sein Beileid aus, schrieb Erdogan auf der Plattform X.
Die Türkei werde ihre Bemühungen fortsetzen, damit der Konflikt in der Region beendet werde und man zur Diplomatie zurückkehre.
Bereits am Samstag hatte Erdogan gewarnt, der Nahe Osten werde zu einem "Feuerring" werden, sollte der Konflikt mit dem Iran nicht eingedämmt werden. Er zeigte sich zudem besorgt über die amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran und rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf./jam/DP/zb
