Smart Move Aktie
WKN DE: A0J3S6 / ISIN: US8319201039
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12.03.2026 18:02:00
Turning 73 Soon? 1 Smart Move to Make Before Your First RMD Hits.
If you're approaching age 73, there's an important financial milestone coming up. It's not necessarily a good one, though.For savers with money in a traditional retirement account, age 73 is when required minimum distributions, or RMDs, begin (though for younger workers, they don't start until 75). Failing to take RMDs when you're supposed to can result in big penalties, so they're not something you can afford to ignore.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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