Turtle Beach Aktie
WKN DE: A115AJ / ISIN: US9004501071
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24.04.2026 13:28:00
Turtle Beach: Gaming-Maus mit Touchscreen und Wechselakku
In das 160 Euro teure Gaming-Maus-Experiment Command Series MC7 hat Turtle Beach einen Touchscreen eingebaut. Wer will, kann auch eine passende Tastatur kaufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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