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10.08.2026 06:31:29
TV Asahi präsentierte Quartalsergebnisse
TV Asahi veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
TV Asahi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 52,32 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 66,08 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 81,39 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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