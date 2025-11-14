TVS Electronics präsentierte Quartalsergebnisse

TVS Electronics lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,83 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,710 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,88 Prozent auf 1,28 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at