TXC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TXC ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TXC die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,49 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TXC 1,50 TWD je Aktie verdient.

TXC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,49 Milliarden TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,67 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at