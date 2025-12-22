AS ONE Aktie
WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000
|
22.12.2025 21:05:25
TXNM Energy Stock Hits Records as One Fund Builds an $8 Million Position
On November 12, Hong Kong-based Athos Capital disclosed a new position in TXNM Energy (NYSE:TXNM), revealing it acquired 142,842 shares valued at $8.08 million.Athos Capital initiated a new position in TXNM Energy (NYSE:TXNM), reporting ownership of 142,842 shares valued at $8.08 million as of September 30. The transaction was detailed in a Form 13F filed on November 12. The new stake accounts for 5.06% of the fund’s $159.62 million in reportable U.S. equity assets. SEC filing.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
