CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
|
17.12.2025 18:46:00
U.S. inflation was rising before the shutdown. Tardy CPI to show if prices have gotten worse.
The U.S. jobs market isn’t so hot, investors learned this week, but inflation is hotter than anyone would like. Just how much? We’ll find out Thursday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
