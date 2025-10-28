:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
28.10.2025 11:38:00
U.S. says $80 billion worth of nuclear reactors will be built. Cameco’s stock jumps.
The U.S. government announced a pact to build at least $80 billion worth of nuclear reactors, in a pact to meet the growing power demands caused by artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
