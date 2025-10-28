:be Aktie

:be für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 11:38:00

U.S. says $80 billion worth of nuclear reactors will be built. Cameco’s stock jumps.

The U.S. government announced a pact to build at least $80 billion worth of nuclear reactors, in a pact to meet the growing power demands caused by artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten