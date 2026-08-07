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07.08.2026 12:44:36
UBE Corporation Q1 Income Drops
(RTTNews) - UBE Corporation (UBE.F) released a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at JPY4.192 billion, or JPY43.15 per share. This compares with JPY4.361 billion, or JPY44.90 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 21.3% to JPY121.896 billion from JPY100.459 billion last year.
UBE Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: JPY4.192 Bln. vs. JPY4.361 Bln. last year. -EPS: JPY43.15 vs. JPY44.90 last year. -Revenue: JPY121.896 Bln vs. JPY100.459 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: JPY 252.20 Full year revenue guidance: JPY 485.000 B
EPS guidance is basic
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