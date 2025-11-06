Uber stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Uber äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 3,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 1,20 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 13,47 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 11,19 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at