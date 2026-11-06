Ubiquiti Networks Aktie
WKN DE: A2PQP8 / ISIN: US90353W1036
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06.11.2026 13:16:49
Ubiquiti Inc. Q1 Income Advances
(RTTNews) - Ubiquiti Inc. (UI) released a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $320.46 million, or $5.29 per share. This compares with $207.87 million, or $3.43 per share, last year.
Excluding items, Ubiquiti Inc. reported adjusted earnings of $322.002 million or $5.32 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 39.8% to $1.026 billion from $733.77 million last year.
Ubiquiti Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $320.46 Mln. vs. $207.87 Mln. last year. -EPS: $5.29 vs. $3.43 last year. -Revenue: $1.026 Bln vs. $733.77 Mln last year.
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