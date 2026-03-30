UBM Development legte Quartalsergebnis vor

UBM Development lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,22 Prozent zurück. Hier wurden 41,9 Millionen EUR gegenüber 42,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

UBM Development hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,400 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -4,770 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 139,20 Millionen EUR gegenüber 106,24 Millionen EUR im Vorjahr ausgewiesen.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 1,215 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 134,60 Millionen EUR, befunden.

Redaktion finanzen.at