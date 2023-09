UBS-Aktie fällt leicht: UBS und chinesische ICBC prüfen strategische Bankenkooperation

UBS erwägt eine strategische Kooperation mit der chinesischen Bank ICBC (Industrial & Commercial Bank of China).

Wie die Schweizer Bank mitteilte, haben beide Institute eine entsprechende Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet.

Die beiden Banken werden laut Mitteilung ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Asset Management, Wealth Management, Investment- und Corporate Banking, in China selbst sowie in grenzüberschreitenden Märkten und Übersee-Märkten prüfen.

Laut UBS hat das MoU einen "umfassenden und diversifizierten Geltungsbereich" und umfasst Produktentwicklung und -vertrieb, Kundenbetreuung, Handel auf den globalen Märkten, Investitionen und Finanzierungen, Research und Vermögensverwahrung. Die Credit Suisse, an deren Konsolidierung UBS seit der Übernahme im Juni arbeitet, halte eine 20-prozentige Beteiligung an der ICBC Credit Suisse Asset Management Company Limited. Der Asset Manager wurde im Juni 2005 gemeinsam von der ICBC und der Credit Suisse gegründet, wie auf der Website der ICBC zu lesen ist.

Die Papiere der UBS notieren an der SIX zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 23,01 Franken.

Von Pierre Bertrand

ZÜRICH (Dow Jones)