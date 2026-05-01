|
01.05.2026 06:31:29
UBS Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
UBS Group hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 116,62 Milliarden BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 108,75 Milliarden BRL.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!