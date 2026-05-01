UBS Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

UBS Group hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 116,62 Milliarden BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 108,75 Milliarden BRL.

Redaktion finanzen.at