Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Stimmung der US-Verbraucher im Januar eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Januar abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 73,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 74,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende Dezember hatte er ebenfalls bei 74,0 gelegen.

US-Beschäftigung wächst im Dezember viel stärker als erwartet

Das Beschäftigungswachstum in den USA hat sich im Dezember entgegen den Erwartungen nicht abgeschwächt. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 256.000 zusätzliche Stellen. Volkswirte hatten einen Zuwachs um nur 155.000 erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 8.000 Jobs nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 (November: 4,2) Prozent, während Ökonomen eine unveränderte Quote erwartet hatten. Die Erwerbsquote blieb bei 62,5 Prozent. Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent oder 0,10 Dollar auf 35,69 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,9 (4,0) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 4,0 Prozent erwartet.

KANADA

Dez Arbeitslosenquote 6,7% (Nov: 6,8%)

Dez Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,9%

Dez Beschäftigte +90.900 gg Nov

Dez Beschäftigte PROGNOSE: +25.000

Dez Stundenlöhne +3,8% gg Vorjahr

Dez Erwerbsfähige +66.700 gg Nov

Dez Erwerbsquote 65,1% (Nov: 65,1%)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)