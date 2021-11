Überraschungshit Squid Game: So viel soll die südkoreanische Netflix-Serie wert sein

• Squid Game wurde im ersten Monat mehr als 1,4 Milliarden Stunden lang gesehen• Impact Value von fast 900 Millionen US-Dollar• Squid Game erfährt auch in den sozialen Medien einen Hype

Wie Netflix selbst auf dem offiziellen Twitter-Account angibt, ist Squid Game der erfolgreichste Serienstart in der Geschichte des Online-Streamingdienstes. Insgesamt 111 Millionen Netflix-Nutzer sollen die Serie schon innerhalb der ersten 17 Tage eingeschaltet haben. Damit ist die südkoreanische Serie die erste, die im ersten Monat die 100-Millionen-Marke überschritten hat.

It took more than 10 years for Hwang Dong-hyuk to get Squid Game made.



It only took 17 days and 111M global fans to become our biggest ever series at launch (and the first to surpass 100M when it premiered). pic.twitter.com/zVF8GjHIkQ