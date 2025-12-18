|
18.12.2025 11:56:40
ÜBERSICHT/Emissionskalender Bund 2026
DOW JONES --Der Bund will 2026 Kapital- bzw. Geldmarktinstrumente im Gesamtvolumen von rund 512 Milliarden Euro begeben, wie die Bundesfinanzagentur am Donnerstag im Rahmen der Vorstellung ihrer Emissionsplanung bekannt gab. Über Auktionen konventioneller Bundeswertpapiere ist eine Mittelaufnahme von 318 Milliarden Euro vorgesehen, weitere 176 Milliarden sollen am Geldmarkt aufgenommen werden.
Nachfolgend eine Übersicht der avisierten Emissionen:
===
KAPITALMARKTINSTRUMENTE
Termin Instru- Lauf- Art Volumen Fälligkeit ISIN
ment zeit Mio EUR
06.01.2026 Schatz 2 Aufstockung 6.000 16.12.2027 DE000BU22114
07.01.2026 Bund 10 Neuemission 6.000 15.02.2036 DE000BU2Z064
13.01.2026 Bobl 5 Neuemission 6.000 16.04.2031 DE000BU25067
14.01.2026 Bund 30 Aufstockung 1.000 15.08.2056 DE000BU2D012
14.01.2026 Bund 30 Aufstockung 1.000 15.08.2052 DE0001102572
14.01.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000
21.01.2026 Bund 15/20 Aufstockung 1.000 15.05.2041 DE000BU2F009
21.01.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000
27.01.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 15.03.2028 DE000BU22122
28.01.2026 Bund 10 Aufstockung 6.000 15.02.2036 DE000BU2Z064
03.02.2026 Grüne Emission
04.02.2026 Bund 7 Aufstockung 4.000 15.11.2032 DE000BU27014
10.02.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067
11.02.2026 Bund 30 Aufstockung 1.500 15.08.2054 DE000BU2D004
11.02.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000
17.02.2026 Schatz 2 Aufstockung 6.000 15.03.2028 DE000BU22122
18.02.2026 Bund 10 Aufstockung 5.500 15.02.2036 DE000BU2Z064
25.02.2026 Bund 15/20 Aufstockung 1.000 15.05.2041 DE000BU2F009
25.02.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000
03.03.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067
04.03.2026 Grüne Emission
10.03.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 15.03.2028 DE000BU22122
11.03.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064
18.03.2026 Bund 30 Aufstockung 1.500 15.08.2056 DE000BU2D012
18.03.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000
24.03.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067
25.03.2026 Bund 15/20 Aufstockung 1.000 15.05.2041 DE000BU2F009
25.03.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000
31.03.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 15.03.2028 DE000BU22122
Summe 1. Quartal 89.500 (ohne Grüne Bundeswertpapiere)
01.04.2026 Bund 7 Aufstockung 4.000 15.11.2022 DE000BU27014
07.04.2026 Grüne Emission
08.04.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064
14.04.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067
15.04.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockung)
3.000
21.04.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 14.06.2028 DE000BU22130
22.04.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.000
29.04.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2026 DE000BU2Z064
05.05.2026 Grüne Emission
06.05.2026 Bund 7 Aufstockung 3.500 15.11.2032 DE000BU27014
12.05.2026 Schatz 2 Aufstockung 6.000 14.06.2028 DE000BU22130
13.05.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.500
19.05.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067
20.05.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064
27.05.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.000
02.06.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 14.06.2028 DE000BU22130
09.06.2026 Grüne Emission
10.06.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064
16.06.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067
17.06.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.500
23.06.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 14.06.2028 DE000BU22130
24.06.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.000
Summe 2. Quartal 78.500 (ohne Grüne Bundeswertpapiere)
01.07.2026 Bund 7 Aufstockung 3.500 15.11.2032 DE000BU27014
07.07.2026 Grüne Emission
08.07.2026 Bund 10 Neuemission 6.000 15.08.2036 DE000BU2Z072
14.07.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 13.09.2028 DE000BU22148
15.07.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
3.000
21.07.2026 Bobl 5 Neuemission 6.000 08.10.2031 DE000BU25075
22.07.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.000
29.07.2026 Bund 10 Aufstockung 6.000 15.08.2036 DE000BU2Z072
04.08.2026 Schatz 2 Aufstockung 6.000 13.09.2028 DE000BU22148
05.08.2026 Grüne Emission
11.08.2026 Bobl 5 Aufstockung 6.000 08.10.2031 DE000BU25075
12.08.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.500
19.08.2026 Bund 10 Aufstockung 6.000 15.08.2036 DE000BU2Z072
25.08.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.09.2028 DE000BU22148
26.08.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.000
01.09.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.500 08.10.2031 DE000BU25075
08.09.2026 Grüne Emission
09.09.2026 Bund 10 Aufstockung 5.500 15.08.2036 DE000BU2Z072
15.09.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.09.2028 DE000BU22148
16.09.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.500
22.09.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 08.10.2031 DE000BU25075
23.09.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.000
30.09.2026 Bund 10 Aufstockung 5.500 15.08.2036 DE000BU2Z072
Summe 3. Quartal 91.000 (ohne Grüne Bundeswertpapiere)
06.10.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 13.12.2028 DE000BU22155
07.10.2026 Bund 7 Neuemission 4.000 15.11.2033 DE000BU27022
13.10.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 08.10.2031 DE000BU25075
14.10.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.500
20.10.2026 Grüne Emission
27.10.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.12.2028 DE000BU22155
28.10.2026 Bund 10 Aufstockung 5.500 15.08.2036 DE000BU2Z072
03.11.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 08.10.2031 DE000BU25075
04.11.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.000
11.11.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)
2.500
17.11.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.12.2028 DE000BU22155
18.11.2026 Bund 7 Aufstockung 3.000 15.11.2033 DE000BU27022
25.11.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.08.2036 DE000BU2Z072
01.12.2026 Bobl 5 Aufstockung 4.500 08.10.2031 DE000BU25075
08.12.2026 Schatz 2 Aufstockung 4.000 13.12.2028 DE000BU22155
Summe 4. Quartal 59.000 (ohne Grüne Bundeswertpapiere)
===========================================================================
GELDMARKTINSTRUMENTE
Termin Instru- Lauf- Art Volumen Fälligkeit ISIN
ment zeit Mio EUR
05.01.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 15.04.2026 DE000BU0E287
05.01.2026 Bubill 9 M Aufstockung 2.000 14.10.2026 DE000BU0E345
12.01.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 15.07.2026 DE000BU0E311
12.01.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 13.01.2027 DE000BU0E360
19.01.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 17.06.2026 DE000BU0E303
19.01,2026 Bubill 11 M Neuemission 3.000 09.12.2026 DE000BU0E378
02.02.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 13.05.2026 DE000BU0E295
02.02.2026 Bubill 9 M Aufstockung 2.000 18.11.2026 DE000BU0E352
09.02.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 15.07.2026 DE000BU0E311
09.02.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 13.01.2027 DE000BU0E360
16.02.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 19.08.2026 DE000BU0E329
16.02.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 17.02.2027 DE000BU0E386
02.03.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 17.06.2026 DE000BU0E303
02.03.2026 Bubill 9 M Aufstockung 2.000 09.12.2026 DE000BU0E378
09.03.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 19.08.2026 DE000BU0E329
09.03.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 17.02.2027 DE000BU0E386
16.03.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 16.09.2026 DE000BU0E337
16.03.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 17.03.2027 DE000BU0E394
30.03.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 15.07.2026 DE000BU0E311
30.03.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 13.01.2027 DE000BU0E360
Summe 1. Quartal 45.000
13.04.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 14.10.2026 DE000BU0E345
13.04.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 14.04.2027 DE000BU0E402
20.04.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 16.09.2026 DE000BU0E337
20.04.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 17.03.2027 DE000BU0E394
04.05.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 19.08.2026 DE000BU0E329
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
December 18, 2025 05:57 ET (10:57 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!