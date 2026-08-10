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10.08.2026 06:31:29
UEX präsentierte Quartalsergebnisse
UEX gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 176,92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,20 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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