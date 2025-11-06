|
06.11.2025 06:31:29
UFO Moviez India legte Quartalsergebnis vor
UFO Moviez India präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,94 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,230 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,11 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 966,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!