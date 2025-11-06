UFO Moviez India legte Quartalsergebnis vor

UFO Moviez India präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,94 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,230 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,11 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 966,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at