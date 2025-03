UiPath-Aktie wegen schwacher Prognose abgestraft

Das KI-Unternehmen UiPath konnte mit seiner Bilanzvorlage die Erwartungen der Analysten nur teilweise übertreffen. Besonders in den Blick der Anleger rückte jedoch die Umsatzprognose für das kommende Geschäftsjahr - und sorgte für deutliche Ernüchterung.

• UiPath blickt auf "innovativstes Jahr" zurück• Quartalsumsatz in etwa wie erwartet• Umsatzprognose für Q1 und Geschäftsjahr 2026 verfehlt Erwartungen deutlich

UiPath, ein Entwickler von KI-Technologie, verzeichnete im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz in Höhe von 424 Millionen US-Dollar. Dieser Wert entspricht einem Anstieg von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, verfehlte jedoch knapp die Expertenschätzungen, die sich auf gut 425 Millionen US-Dollar belaufen hatten. Für das Gesamtjahr 2025 meldete das Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von 1,43 Milliarden US-Dollar ein etwas stärkeres Wachstum von 9 Prozent.

Die Erwartungen übertreffen konnte das KI-Unternehmen im vierten Quartal jedoch mit dem bereinigten Gewinn. Dieser lag bei 0,26 US-Dollar je Aktie und damit deutlich über den erwarteten 0,20 US-Dollar je Aktie. Die jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) stiegen um 14 Prozent auf 1,666 Milliarden US-Dollar.

"Das Geschäftsjahr 2025 war unser innovativstes Jahr in der jüngeren Geschichte. Wir haben eine Fülle neuer KI-Funktionen eingeführt und die Zukunft der Automatisierung durch unsere bahnbrechenden neuen Produkte neu definiert", erklärte UiPath-CEO Daniel Dines laut Pressemitteilung. Doch die positiven Entwicklungen bei Umsatz und Gewinn konnten die Enttäuschung über den verhaltenen Ausblick nicht wettmachen.

Schwache Prognose löst Kurssturz aus

Für das erste Quartal des Fiskaljahres 2026 erwartet UiPath einen Umsatz zwischen 330 und 335 Millionen US-Dollar - Experten hatten hier laut "MarketWatch" allerdings mit 367,5 Millionen US-Dollar deutlich mehr auf dem Zettel gehabt. Auch die Umsatzprognose des Unternehmens für das Gesamtjahr verfehlte - trotz einem prognostizierten Wachstum von rund sieben Prozent - mit 1,525 bis 1,530 Milliarden US-Dollar die Markerwartungen von 1,58 Milliarden US-Dollar.

Den vorsichtigen Ausblick begründete UiPath vor allem mit einer steigenden makroökonomischen Unsicherheit. "In den letzten Wochen haben wir eine zunehmende globale makroökonomische Unsicherheit erlebt, insbesondere im öffentlichen Sektor der USA, und diese Unsicherheit spiegelt sich sowohl in unserem Finanzausblick für das erste Geschäftsquartal als auch für das Gesamtjahr 2026 wider", wird UiPath-CFO Ashim Gupta in der Unternehmensmitteilung zitiert.

Unter den Anlegern sorgen diese Zukunftsaussichten für immense Verunsicherung - und die Reaktion der Aktie an der US-Börse NYSE fällt entsprechend heftig aus: Die UiPath-Aktie sackt im Handel am Donnerstag zeitweise um 15,89 Prozent auf 9,95 US-Dollar ab.

