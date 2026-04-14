Class Aktie

Class für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11

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14.04.2026 09:43:21

UK finds attack on Taylor Swift-themed class 'preventable'

A new report on the stabbing that left little three girls dead in UK's Southport concluded that the killer's parents and state authorities failed to act on his violent behavior.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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