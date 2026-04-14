Class Aktie
WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11
|
14.04.2026 09:43:21
UK finds attack on Taylor Swift-themed class 'preventable'
A new report on the stabbing that left little three girls dead in UK's Southport concluded that the killer's parents and state authorities failed to act on his violent behavior.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!