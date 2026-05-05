Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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05.05.2026 13:42:32
UK long-term borrowing costs hit highest level since 1998
Yields on 30-year gilts hit 28-year high on expectations BoE will raise rates two or three times to counter inflation threatWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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