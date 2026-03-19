Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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19.03.2026 01:01:02
UK to protect steel industry with new import tariffs
Move brings Britain in line with US, EU and Canada which have sought to bolster domestic producersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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