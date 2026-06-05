PORT Aktie

PORT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.06.2026 13:19:19

Ukraine: Marine drone explodes in Romanian port

A naval drone exploded near an oil terminal in the Romanian Black Sea port of Constanta on Friday morning, causing no injuries. The Russian embassy in Bucharest claimed the device was Ukrainian. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PORT INC. Registered Shs

mehr Nachrichten