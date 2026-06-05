PORT Aktie
WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008
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05.06.2026 14:19:19
Ukraine: Marine drone explodes in Romanian port
A naval drone exploded near an oil terminal in the Romanian Black Sea port of Constanta on Friday morning, causing no injuries. The Russian embassy in Bucharest claimed the device was Ukrainian. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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