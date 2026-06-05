PORT Aktie
WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008
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05.06.2026 14:59:20
Ukraine: Marine drone explodes in Romanian port
A naval drone exploded in the Romanian port of Constanta on Friday morning, causing no injuries. Ukraine's navy claimed ownership of the device which it said had been "jammed" by Russian electronic warfare. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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